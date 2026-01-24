Les mercredis du Château marché de nuit, concert et food truck Le Château-d’Oléron

Les mercredis du Château marché de nuit, concert et food truck

Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août marché de nuit, concerts, food trucks, manège, minigolf & jeux en plein air avec Lud’Oléron.

Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

English : Wednesdays at the Château: night market, concert and food truck

Every Wednesday from July 8 to August 19: night market, concerts, food trucks, merry-go-round, miniature golf & outdoor games with Lud’Oléron.

