Escape Game Mission infiltration La Citadelle Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Escape Game Mission infiltration

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

+ 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-27

Plongez à la fin de la construction de la Citadelle en tant qu’espion anglais. Saurez-vous percer les secrets de la construction et vous évader sans vous faire capturer ? A partir de 8 ans. Réservation en office de tourisme.

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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

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English : Escape Game Mission infiltration

Immerse yourself in the final stages of the Citadel?s construction as an English spy. Can you unlock the secrets of the construction and escape without being captured? Ages 8 and up. Reservations at the tourist office.

L’événement Escape Game Mission infiltration Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes