Citadelles du Pays cathare, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Citadelles du Pays cathare Vendredi 26 juin, 18h00 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Patrice Teisseire-Dufour et Paul Palau viendront vous présenter leur dernier livre édité par les Editions Sud-Ouest « Citadelles du Pays cathare ».

Avec ses remparts accrochés au ciel, ses sentiers de crêtes balayés par le vent et ses villages posés au cœur de paysages puissants, le Pays cathare dévoile ici toute sa force. Richement illustré, ce beau livre propose une immersion au plus près de ce territoire.

Au fil des pages, ce sont 40 châteaux et anciens villages fortifiés qui se révèlent, des sites parfois discrets, souvent spectaculaires, toujours chargés d’histoire.

Car ces terres ont été marquées, au xiiie siècle, par la Croisade des albigeois et l’Inquisition, venues traquer la foi des cathares. Aujourd’hui encore, les citadelles en portent l’empreinte, entre résistance, spiritualité et enjeux de frontière.

À l’heure où l’Unesco distingue la Cité de Carcassonne et sept de ses forteresses,réunies sous le nom de Forteresses royales du Languedoc, cet ouvrage invite à saisir l’âme de ces citadelles et à comprendre une histoire qui continue de façonner l’Occitanie.

Patrice Teisseire-Dufour est journaliste en Occitanie et sur les Pyrénées, auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur la région, notamment de Cathares, Encyclopédie d’une résistance occitane, avec Michel Roquebert (Privat, 2024) et du recueil Derniers chants faydits (Vox Scriba, 2019).

Diplomé de l’école des Beaux Arts, photographe depuis plus de 40 ans et auteur d’une vingtaine de livres de photographies, Paul Palau a publié régulièrement dans les principaux magazines de territoire du Grand Sud (Terres Catalanes, Pyrénées Magazine, Descobrir Catalunya, Terre Sauvage) et collabore avec les institutions régionales dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Sélectionné pour l’exposition collective « Ailleurs en France » présentée sur les grilles du Jardin du Luxembourg au Sénat à l’occasion des JO 2024 de Paris, la télévision lui a également rendu hommage, dans « Des Racines et des Ailes » sur France 3 et, récemment dans « Echappée Belle » sur France 5.

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Présentation du livre « Citadelles du Pays cathare » cathares histoire