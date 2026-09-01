Cité médiévale de Nozeroy Porte de l’Horloge Nozeroy
dimanche 20 septembre 2026 · Porte de l'Horloge · Nozeroy
Informations pratiques
Nozeroy
Cité médiévale de Nozeroy
Porte de l’Horloge Place Jean l’Antique Nozeroy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du patrimoine.
Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy proposent des visites guidées à 10h, 14h, 16h.
RV devant la porte de l’Horloge.
Gratuit. .
Porte de l’Horloge Place Jean l’Antique Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15
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English : Cité médiévale de Nozeroy
L’événement Cité médiévale de Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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