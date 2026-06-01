CIVAM Vachement dépaysant – La ferme de Dominique, La ferme de Dominique, 2 rue les Groults, Rougemontier

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme de Dominique Samedi 6 juin, 14h30 La ferme de Dominique, 2 rue les Groults Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Mon histoire et mes valeurs

Installé en polyculture et élevage laitier, je suis sensible à la biodiversité qui entoure ma ferme. Mes prairies sont ornées de haies composées d’espèces locales et intéressantes pour la faune sauvage. Je cherche aussi à ce que ma ferme soit de plus en plus autonome possible. Venez découvrir la progression du travail autour de la construction d’un éco-système.

À la découverte du monde des abeilles

Venez en apprendre davantage sur le fonctionnement d’une ruche, le rôle essentiel des abeilles et les étapes de fabrication du miel. Un moment d’échange et d’observation accessible à tous.

La ferme de Dominique, 2 rue les Groults 27350 Rougemontiers Rougemontier 27350 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « fessarddominique@orange.fr »}]

Animation autour des abeilles et de la ruche, dégustation de miel

DR