CIVAM Vachement dépaysant – La ferme de Dominique, La ferme de Dominique, 2 rue les Groults, Rougemontier

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme de Dominique Samedi 6 juin, 15h30 La ferme de Dominique, 2 rue les Groults Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Mon histoire et mes valeurs

Installé en polyculture et élevage laitier, je suis sensible à la biodiversité qui entoure ma ferme. Mes prairies sont ornées de haies composées d’espèces locales et intéressantes pour la faune sauvage. Je cherche aussi à ce que ma ferme soit de plus en plus autonome possible. Venez découvrir la progression du travail autour de la construction d’un éco-système.

Atelier création

Et pour petits et grands, un atelier de fabrication de bougies roulées en cire d’abeille sera également proposé. Chacun pourra réaliser sa propre bougie et repartir avec, à prix coûtant. Une activité simple et conviviale, à partager en famille ou entre amis.

La ferme de Dominique, 2 rue les Groults 27350 Rougemontiers Rougemontier 27350 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « fessarddominique@orange.fr »}]

Création de bougies roulées à base de cire d’abeilles proposée par Les Z’Abeilles de Timé

DR