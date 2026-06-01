CIVAM Vachement dépaysant – La ferme de Dominique, La ferme de Dominique, 2 rue les Groults, Rougemontier

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme de Dominique Samedi 6 juin, 16h30 La ferme de Dominique, 2 rue les Groults Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Mon histoire et mes valeurs

Installé en polyculture et élevage laitier, je suis sensible à la biodiversité qui entoure ma ferme. Mes prairies sont ornées de haies composées d’espèces locales et intéressantes pour la faune sauvage. Je cherche aussi à ce que ma ferme soit de plus en plus autonome possible. Venez découvrir la progression du travail autour de la construction d’un éco-système.

La ferme de Dominique, 2 rue les Groults 27350 Rougemontiers Rougemontier 27350 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « fessarddominique@orange.fr »}]

Visite de la ferme et traite du soir

DR