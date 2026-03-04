CIVAM Vachement dépaysant – La ferme des Cocottes, La Ferme des Cocottes, Saint-Maclou
CIVAM Vachement dépaysant – La ferme des Cocottes, La Ferme des Cocottes, Saint-Maclou samedi 6 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – La ferme des Cocottes 6 et 7 juin La Ferme des Cocottes Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Mon histoire et mes valeurs Installée depuis 2016, sur une ferme vivrière
de 6 hectares de pâtures naturelles, suite à une reconversion paysanne, j’élève des poules pondeuses aussi rebelles que des ados et propose des visites pédagogiques, aidée en tout par ma fidèle patte droite Ulotte, quand je ne monte pas à poney. Au quotidien, je cultive le rire, l’autonomie, la gourmandise et le respect du vivant, dans un souci de moindre impact
environnemental ! Venez en causer !
La Ferme des Cocottes 1827 route de Foulbec 27210 Saint-Maclou Saint-Maclou 27210 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « lecarpentier_maud@yahoo.fr »}]
Visite de la ferme et rallye nature en autonomie, jeux de société
DR
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