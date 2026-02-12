Vachement dépaysant 2026 La Ferme des Cocottes Saint-Maclou
Vachement dépaysant 2026 La Ferme des Cocottes Saint-Maclou samedi 6 juin 2026.
Saint-Maclou
Vachement dépaysant 2026
La Ferme des Cocottes 1827 Route de Foulbec Saint-Maclou Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Partez à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés !
Le week-end des 6 et 7 juin 2026, 24 fermes normandes vous ouvrent leurs portes ! Durant deux jours, des professionnels engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire découvrir leur quotidien.
Partez à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés !
Le week-end des 6 et 7 juin 2026, 24 fermes normandes vous ouvrent leurs portes ! Durant deux jours, des professionnels engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire découvrir leur quotidien et vous partagent leurs métiers. C’est l’occasion de rencontrer les producteurs près de chez vous, de visiter leurs structures, de découvrir leurs produits et de leur poser toutes vos questions !
Sur notre territoire, la Ferme des Cocottes vous invite pour tout un programme
SAMEDI
12h Pique-nique tiré du sac. Buvette sur place et crêpes pour le dessert
14h Visite de la ferme et rallye nature en autonomie, jeux de société
16h Contes en origami
18h Lecture du Kamishibaï
20h Concert de Los Infiltrados dans la Caravane Libellule pour un voyage
musical entre la France, le Sénégal et l’Argentine. Buvette avec cidre de Benoît Noel, bière locale , tartines et soupe de chez Normand’truites
DIMANCHE
12h Pique-nique tiré du sac. Buvette sur place et crêpes pour le dessert
14h Visite de la ferme et rallye nature en autonomie, jeux de société
16h Contes amérindiens de L’Arbre chuchoteur .
La Ferme des Cocottes 1827 Route de Foulbec Saint-Maclou 27210 Eure Normandie +33 6 11 32 67 15 lecarpentier_maud@yahoo.fr
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English : Vachement dépaysant 2026
Meet passionate, committed farmers!
On the weekend of 6 and 7 June 2026, 24 Normandy farms will be opening their doors to you! For two days, professionals committed to sustainable agriculture will be taking the time to show you what their daily lives are like.
L’événement Vachement dépaysant 2026 Saint-Maclou a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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