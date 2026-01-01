Visite de la ferme des cocottes Saint-Maclou

Visite de la ferme des cocottes

1827 Route de Foulbec Saint-Maclou Eure

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-25 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21

Visitez une ferme pédagogique !

À Saint-Maclou, découvrez cette ferme vivrière en agriculture paysanne et biologique nichée au coeur de la forêt. Rencontrez les poules, les moutons, les chèvres, les cochons d’Inde et poneys…

La ferme des cocottes est une micro-ferme vivrière conduite en agriculture biologique, où sont élevées des poules pondeuses noirans.

Accompagnée de sa fidèle patte droite, Maud vous fait partager sa vie avec ses collègues à plumes et à poils, sur six hectares de pâtures. Vous pourrez nourrir les poules, caresser les chèvres, panser les ponettes, porter poussins et cochons d’Inde et gratouiller les ânes. Jacinthe, la truie saura vous rappeler qu’elle est là et Ernest le dindon s’arrangera pour se faire remarquer.

On y parle bien-être animal, alimentation durable, quête d’autonomie et d’une vie en harmonie avec la nature. Immersion garantie !

Libellules, dytiques, crapauds et autres auxiliaires sauvages s’inviteront peut-être à la visite. Prêtez l’œil et l’oreille ! A vos bottes ! Plus qu’une visite, c’est une expérience ! .

1827 Route de Foulbec Saint-Maclou 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30 contact@ot-honfleur.fr

English : Visite de la ferme des cocottes

Visit an educational farm!

In Saint-Maclou, discover this organic food farm nestled in the heart of the forest. Meet the chickens, sheep, goats, guinea pigs and ponies…

