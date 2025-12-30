Promenade avec les animaux dans le bois Saint-Maclou

Promenade avec les animaux dans le bois

1827 Route de Foulbec Saint-Maclou Eure

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-08 2026-08-05 2026-09-09 2026-10-07

La promenade d’une heure laisse le temps de développer une vraie relation avec son compagnon de marche ; apprendre à l’écouter mais aussi se faire respecter.

Bien chaussés, nous prenons le sentier qui monte dans le bois en face de La Ferme des Cocottes, en compagnie de mes collègues les plus motivés Mûre et Gitane les ponettes, Newton, l’âne, Violette et Liseron les chèvres des fossés, Hibou, mon petit pot de colle bien sûr, sous la surveillance d’Ulotte, mon chien de troupeau. Tenus en main et partageant un moment agréable fait de caresses de découvertes et de grignotages, les quadrupèdes motivent les plus jeunes bipèdes à marcher.

C’est parti !

Petite ascension, Epone porte les accessoires nécessaires à l’aventure et le guide naturaliste.

Expérimenter la relation

Une pause pour les câlins

Je propose une activité nature à l’occasion d’une pause dans le bois. Libre à chacun, chacune de participer et également d’en profiter pour partager un moment de bien-être avec les animaux.

A partir de 6 ans (pas d’enfant en bas âge, pas de poussette). .

English : Promenade avec les animaux dans le bois

The one-hour walk gives you time to develop a real relationship with your walking companion, learning to listen to him but also to gain his respect.

