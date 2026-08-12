Informations pratiques

Mareuil-sur-Cher

Clap 41 Monsieur Aznavour à Mareuil-sur-Cher

8 Place de l’Église Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de MONSIEUR AZNAVOUR. .

8 Place de l’Église Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 15 13 mairie@mareuilsurcher.fr

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English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Monsieur Aznavour à Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-12 par Conseil Départemental 41