Langres

Clap Théâtre et musique de rue

Promenade Blanchefontaine Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Finie la fanfare ! Les sept membres de SopaLoca, révoltés par leurs conditions de travail d’orchestre de rue, décident de changer de plan de carrière arrêter la fanfare et faire du cinéma pour devenir des stars ! La représentation devient la tournage d’un film où les artistes jouent tous les rôles, héros, méchants, obscurs seconds rôles, et aussi réalisateur, chef-op, éclairagiste…

Les scènes s’enchaînent, portées par une bande-son originale jouée en direct, et l’on se prend au jeu peut-être qu’une grosse production va les remarquer ? Après tout, George Clooney ne sait sans doute pas jouer du saxophone … Drame ou comédie ? Blockbuster ou film engagé ? Aventure, romantisme, baston ? Avec l’énergie d’un répertoire de musiques latino-américaines (cumbia, salsa, mambo,…) mâtinées d’autres styles (classique, rock, hip-hop…), SopaLoca donne à écouter et à voir dans ce spectacle pour jouer, sur-jouer et danser !

Tout public à partir de 5 ans.

Durée 1h .

Promenade Blanchefontaine Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement Clap Théâtre et musique de rue Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres