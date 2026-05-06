Clap Théâtre et musique de rue Langres
Clap Théâtre et musique de rue Langres dimanche 13 septembre 2026.
Langres
Clap Théâtre et musique de rue
Promenade Blanchefontaine Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Finie la fanfare ! Les sept membres de SopaLoca, révoltés par leurs conditions de travail d’orchestre de rue, décident de changer de plan de carrière arrêter la fanfare et faire du cinéma pour devenir des stars ! La représentation devient la tournage d’un film où les artistes jouent tous les rôles, héros, méchants, obscurs seconds rôles, et aussi réalisateur, chef-op, éclairagiste…
Les scènes s’enchaînent, portées par une bande-son originale jouée en direct, et l’on se prend au jeu peut-être qu’une grosse production va les remarquer ? Après tout, George Clooney ne sait sans doute pas jouer du saxophone … Drame ou comédie ? Blockbuster ou film engagé ? Aventure, romantisme, baston ? Avec l’énergie d’un répertoire de musiques latino-américaines (cumbia, salsa, mambo,…) mâtinées d’autres styles (classique, rock, hip-hop…), SopaLoca donne à écouter et à voir dans ce spectacle pour jouer, sur-jouer et danser !
Tout public à partir de 5 ans.
Durée 1h .
Promenade Blanchefontaine Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Clap Théâtre et musique de rue Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Festival National Partir en Livre Atelier Imagier des animaux du monde Langres 1 juillet 2026
- Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party Langres 1 juillet 2026
- L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères Langres 1 juillet 2026
- Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres 2 juillet 2026
- Ateliers Slam Langres 2 juillet 2026