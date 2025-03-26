CLARA LUCIANI – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

CLARA LUCIANI Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : CLARA LUCIANIAprès les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani annonce son retour avec un troisième album en préparation et une tournée exceptionnelle dès janvier 2025.PMR : shop@bleucitron.net

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31