Claricello Fantaisie musicale pour trio extravagant Rouen

Claricello Fantaisie musicale pour trio extravagant

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 18:50:00

Date(s) :

2026-06-13

À partir de 6 ans

Durée 50 min, sans entracte

Une boîte à musique vivante, un castelet poétique où trois lutins malicieux jaillissent de leurs valises pour donner vie à un monde enchanté.

Musiciens, danseurs et poètes, ils jouent avec leurs instruments comme avec le temps, au rythme du tic-tac dansant d’une horloge. Clari la clarinette rêveuse, Cello le violoncelle profond, et Leopold l’étrange compagnon, jouent de leurs corps et voix pour mettre en musique la curieuse mécanique d’un spectacle qui emprunte faux-nez et vrais gags au langage du clown.

Production Philharmonie du Luxembourg, Les Nouveaux Nez & Cie

Coproduction Le Festival Les Élancées .

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

