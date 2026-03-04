Agrippina Georg Friedrich Haendel Rouen

Agrippina Georg Friedrich Haendel

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:30:00

Durée 3h30, entracte inclus

En italien surtitré en français

L’Empire romain et ses intrigues empoisonnées sont au cœur de cet opéra, l’un des plus ambitieux de Haendel. Cette œuvre emblématique de sa carrière italienne est ici habité par la fougue de David Bates. La musique, à la fois furieuse et inspirée, fait renaître les jeux de pouvoir de l’Antiquité dans un contexte politique déjà troublé en ce début de XVIIIe siècle. Dans ce clair-obscur historique qui ne cesse de revenir époque après époque, Agrippina incarne une femme puissante, une faiseuse de roi qui impose sa loi à des hommes-marionnettes dont le destin ne tient qu’à un fil, celui de son bon vouloir. En filigrane, un message puissant et furieusement actuel de l’Antiquité à nos jours, le pouvoir tourne les têtes. Et parfois, les fait tomber…

Production Opéra Orchestre Normandie Rouen d’après une production originale du Theater an der Wien

– L’envers du décor, samedi 9 et 16 mai 15h

– Rencontre et répétition ouverte, lundi 8 juin 17h30

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle

– Audiodescription, dimanche 14 juin 16h

– Le Club des Sortilèges, dimanche 14 juin 16h

– Gilets vibrants, mardi 16 juin 20h .

