Rouen

Journées archéologiques régionales de Normandie 2026

7 Rue Saint-Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Au cours de ces deux journées, archéologues et historiens présentent les dernières avancées de la recherche archéologique régionale à travers une série de communications. Cette année plusieurs sujets seront consacrés à l’archéologie de la métropole rouennaise avec notamment la présentation des résultats de l’évaluation archéologique sur la côte Sainte-Catherine, la maison sublime et les faïenceries de Rouen.

L’entrée est libre et gratuite pour tout public voulant assister et échanger avec les représentants de la communauté scientifique.

Les Journées régionales de l’archéologie de Normandie sont organisées par le Service régional de l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie. Cet événement est organisé en partenariat avec le Centre de Recherches Archéologiques et Historiques de Normandie, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, le service archéologie du département du Calvados, la mission archéologique du département de l’Eure, le département de la Manche, le département de l’Orne, Caux Seine Agglo, l’Université de Caen Normandie, l’Université de Rouen Normandie, ainsi que l’Historial Jeanne d’Arc de Rouen.

Informations pratiques

Lieu salle des États, 7 rue Saint-Romain 76000 Rouen, accès par l’Historial Jeanne d’Arc côté rue Saint-Romain

Modalités gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Programme détaillé joint .

7 Rue Saint-Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Journées archéologiques régionales de Normandie 2026

L’événement Journées archéologiques régionales de Normandie 2026 Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme