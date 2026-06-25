Plonévez-Porzay

Clarisse Lavanant et Philippe Guével

Sainte Anne la Palud Plonévez-Porzay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Clarisse Lavanant s’associe au talentueux et très inspiré musicien Philippe Guével (clavier, orgue) pour un moment inoubliable et suspendu, autour de chants sacrés ou profanes, traditionnels et créations, en français et en breton.

Considérée comme l’une des plus belles voix, à la fois claire, veloutée, puissante et nuancée , elle est aussi une artiste prolifique aux multiples talents qui défend la culture bretonne. Elle a tourné dans toute la France et à travers le monde avec la comédie musicale Les Dix Commandements (Obispo Chouraqui) avant de collaborer avec Dan Ar Braz pendant vingt ans. Elle s’est produite sur scène aux côtés d’ Alan Stivell, Carlos Nuñez, Tri Yann, Gilles Servat, Soldat Louis…

La participation est libre. .

Sainte Anne la Palud Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 6 16 11 37 90

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English :

L’événement Clarisse Lavanant et Philippe Guével Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE