Vivre d’Amour Ste Thérèse par Jade Lanza Sainte Anne la Palud Plonévez-Porzay

Plonévez-Porzay

Vivre d’Amour Ste Thérèse par Jade Lanza

Sainte Anne la Palud Chapelle Plonévez-Porzay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

En 2025, à l’occasion du centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux, deux comédiens, Jade Lanza et Jean-Marco Montalto, ont eu l’idée de réunir les lettres de Zélie Martin pour créer un spectacle touchant, émouvant et plein d’amour.

Les correspondances constituent non seulement une formidable source d’information dans de nombreux domaines, mais aussi une précieuse trace du passé. Quoi de plus intime qu’une lettre pour pénétrer dans les coulisses de la vie des personnages illustres ?

Dans ce spectacle, le public pourra découvrir la vie de Ste Thérèse à travers les yeux attendrie de sa mère, Zélie Martin.

Le spectacle se termine avec un cantique de Sainte Thérèse Vivre d’amour.

Participation libre .

Sainte Anne la Palud Chapelle Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 6 16 11 37 90

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English :

L’événement Vivre d’Amour Ste Thérèse par Jade Lanza Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE