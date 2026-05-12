Pot d’accueil des estivants Devant le bureau de l’office de tourisme Plonévez-Porzay
Pot d’accueil des estivants Devant le bureau de l’office de tourisme Plonévez-Porzay dimanche 16 août 2026.
Plonévez-Porzay
Pot d’accueil des estivants
Devant le bureau de l’office de tourisme 10 place de l’église Plonévez-Porzay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent…Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit .
Devant le bureau de l’office de tourisme 10 place de l’église Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37
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English :
L’événement Pot d’accueil des estivants Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE