Saint-Généroux

Claudette sur le pont Saint-Généroux

Saint-Généroux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-18

Claudette Fuzeau vous manque ? Pleine de malice et de facéties, Claudette, accompagnée d’une guide-conférencière, vous invite à découvrir le patrimoine de Saint-Généroux, via son regard décalé.

Claudette Fuzeau vous manque ? Pleine de malice et de facéties, Claudette, accompagnée d’une guide-conférencière, vous invite à découvrir le patrimoine de Saint-Généroux, via son regard décalé.

À travers son travail, Sandrine Bourreau donne vie à Claudette, un personnage clown singulier, à la fois drôle, touchant et profondément humain. Avec Claudette, elle mêle humour, émotion et regard sensible sur le monde. Elle explore les thèmes du bonheur, de la féminité, du sens de la vie et du quotidien avec une écriture simple, directe et généreuse. .

Saint-Généroux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Claudette sur le pont Saint-Généroux

Do you miss Claudette Fuzeau? Full of mischief and pranks, Claudette, accompanied by a tour guide and lecturer, invites you to discover the heritage of Saint-Généroux through her unique perspective.

L’événement Claudette sur le pont Saint-Généroux Saint-Généroux a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Thouarsais