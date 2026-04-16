Observation des chauves-souris Saint-Généroux
Observation des chauves-souris Saint-Généroux vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Généroux
Observation des chauves-souris
Saint-Généroux Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Découverte du Thouet en canoe. Pour petits et grands, cette aventure vous invite à une immersion à la tombée de la nuit, et à écouter la vie nocturne qui se réveille. A partir de 6 ans sur inscription. .
Saint-Généroux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 98
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English : Observation des chauves-souris
L’événement Observation des chauves-souris Saint-Généroux a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison du Thouarsais