Climat, la non-violence à l’épreuve de l’urgence, Théâtre Pitoëff, Genève

Climat, la non-violence à l’épreuve de l’urgence Samedi 14 mars, 13h30 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/climat-la-non-violence-a-lepreuve-de-lurgence/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T13:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T13:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Qui définit qu’une action est violente ou non, et dans quels intérêts ? La colère, la désobéissance et la confrontation sont souvent disqualifiées au nom de la non-violence. Le débat public tend alors à réduire la violence à ses formes les plus visibles, en assimilant dégradations matérielles et violences faites aux personnes. Ce cadrage permettrait-il d’occulter d’autres violences, plus diffuses, liées à la destruction des conditions de vie, à l’exploitation des territoires et aux inégalités face aux catastrophes climatiques ? Quelles réponses politiques imaginer dans un ordre social traversé par des formes multiples de violence, à la hauteur de l’urgence climatique ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Alors que la crise climatique s’aggrave, les réponses politiques restent insuffisantes. La violence est-elle une faute morale ou le résultat de rapports de pouvoir qui aggravent la crise climatique ? Activisme Justice sociale

DR