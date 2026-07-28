AGENDA · Le Mans
Cloche Le Mans
samedi 7 novembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Cloche
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Trois instrumentistes munis d’un gros tambour, d’un accordéon, d’une guitare basse et de deux guitares sèches accompagneront les évolutions d’un acrobate, à mi-chemin entre le trappeur des rues et le glandeur des steppes, avec son survêtement blanc sur le dos et sa chapka sur la tête. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cloche Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Escape game A la recherche des plans oubliés Thermes romains Le Mans 4 août 2026
- Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans 4 août 2026