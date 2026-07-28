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AGENDA · Le Mans

Cloche Le Mans

samedi 7 novembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Cloche

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Trois instrumentistes munis d’un gros tambour, d’un accordéon, d’une guitare basse et de deux guitares sèches accompagneront les évolutions d’un acrobate, à mi-chemin entre le trappeur des rues et le glandeur des steppes, avec son survêtement blanc sur le dos et sa chapka sur la tête.   .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Cloche Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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