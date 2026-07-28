Informations pratiques

Le Mans

Cloche

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 18:00:00

fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Trois instrumentistes munis d’un gros tambour, d’un accordéon, d’une guitare basse et de deux guitares sèches accompagneront les évolutions d’un acrobate, à mi-chemin entre le trappeur des rues et le glandeur des steppes, avec son survêtement blanc sur le dos et sa chapka sur la tête. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Cloche Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72