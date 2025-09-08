Clôture de saison MJC Villé
Clôture de saison MJC Villé samedi 13 juin 2026.
Clôture de saison MJC
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
A l’occasion de la clôture de saison culturelle, deux concerts sont proposés à 18h Oûz trio (jazz) et à 20h Codario (bal folk). .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
L'événement Clôture de saison MJC Villé a été mis à jour le 2025-09-08