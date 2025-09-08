Clôture de saison MJC Villé

Clôture de saison MJC

A l’occasion de la clôture de saison culturelle, deux concerts sont proposés à 18h Oûz trio (jazz) et à 20h Codario (bal folk). .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

