Villé

Conférence Julien Freund, philosophe

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Conférence de Laurent FEDI, maître de conférence à la faculté de philosophie de l’université de Strasbourg.

Le thème Julien Freund (1921-1993), le philosophe de la vallée ou la passion des vérités qui dérangent. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Conférence Julien Freund, philosophe Villé a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé