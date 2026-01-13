Conférence Julien Freund, philosophe Villé
Conférence Julien Freund, philosophe Villé jeudi 4 juin 2026.
Villé
Conférence Julien Freund, philosophe
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Conférence de Laurent FEDI, maître de conférence à la faculté de philosophie de l’université de Strasbourg.
Le thème Julien Freund (1921-1993), le philosophe de la vallée ou la passion des vérités qui dérangent. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
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English :
L’événement Conférence Julien Freund, philosophe Villé a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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