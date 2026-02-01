Séance de cinéma Le Gruffalo Villé

Séance de cinéma Le Gruffalo

53 route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo !

Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ? .

53 route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

