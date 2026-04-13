Villé

Les 5 ans des Darons apéro-concert et soirée jeux

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

A l’occasion des 5 ans de reprise de la librairie Les Darons à Villé, Yannick et Sébastien vous proposent une soirée mémorable à la MJC.

Au programme apéro-concert suivi d’une soirée jeux de société. Thomas Schoeffler Jr. va assurer une session folk blues rock pour le plaisir de vos oreilles et le Ludirium animera des tables de jeux.

Une petite restauration sera proposée sur place par l’Épicerie Yilmaz et Le Ludirium de Villé. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Les 5 ans des Darons apéro-concert et soirée jeux Villé a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé