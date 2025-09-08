Spectacle AD El Mariachi Villé

Spectacle AD El Mariachi

53 route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un cocktail de salsa dopé aux sonorités très actuelles du hip hop ! Fruit de la réunion de AD, chanteur, rappeur et Paul Paolito , percussionniste, le projet AD EL Mariachi est une invitation à traverser les frontières. Que ce soit dans vos écouteurs ou en live, nous vous garantissons un voyage qui vous emmènera de Paris à San Juan en passant par New York et Caracas. AD est un artiste de la scène hip-hop mulhousienne. Parfois engagé tel un Fidel Castro en cocarde, parfois léger tel Brassens chantant la Macarena son univers est un mélange de musique latine sur des textes rappés dans la langue de Molière. .

53 route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

