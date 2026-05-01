Villé

Stage adulte mixte de danse tahitienne

53 rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Tau Tiare vous propose un stage adulte mixte de danse tahitienne. Deux professeurs seront présents pour vous enseigner la danse tahitienne. Dames, messieurs et débutants sont les bienvenus pour cette après-midi conviviale.

Accessible aux membres de l’association, à ceux qui ont déjà participé à nos stages et mêmes aux débutants qui souhaitent découvrir la danse tahitienne !

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Au programme

– Révision des pas de base ;

– Enchaînements chorégraphiques sur des Aparima & Otea ;

– Travail sur le ressenti, la confiance en soi & le lâcher prise ;

– Approfondissement de la gestuelle.

Prévoir une tenue de sport & un paréo.

Paiement uniquement sur place par chèque. .

53 rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 85 59 98 79

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English :

L’événement Stage adulte mixte de danse tahitienne Villé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé