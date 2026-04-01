Villé

Pêche à l’étang

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-03 2026-05-17 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-27 2026-06-28

Chaque ouverture de l’étang est précédée d’une immersion de truites. Pêche autorisée avec une canne. Amorçage interdit. Buvette.

En cas de température excessive de l’eau, l’association est amenée à annuler la séance de pêche. .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 33 91 44 aappma.ville@orange.fr

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English :

L’événement Pêche à l’étang Villé a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé