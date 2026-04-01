Pêche à l’étang Villé
Pêche à l’étang Villé dimanche 19 avril 2026.
Villé
Pêche à l’étang
Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-03 2026-05-17 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-27 2026-06-28
Chaque ouverture de l’étang est précédée d’une immersion de truites. Pêche autorisée avec une canne. Amorçage interdit. Buvette.
En cas de température excessive de l’eau, l’association est amenée à annuler la séance de pêche. .
Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 33 91 44 aappma.ville@orange.fr
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English :
L’événement Pêche à l’étang Villé a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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