Portes Ouvertes école de musique Villé
Portes Ouvertes école de musique Villé lundi 29 juin 2026.
Villé
Portes Ouvertes école de musique
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-29
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-29
Portes Ouvertes école de musique
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Au Programme
Lundi 29 juin
Violon (Nicole) 17h00 18h30 salle activités
Violoncelle 17h00 18h00 salle de solfège
Formation musical 18h00 19h00 salle de solfège
Ukulélé et chant (individuel, chorales de tout âge) 18h30 -19h30 salle activités
Orchestres adultes 19h00 20h00 studio
Chorale adultes et chant 19h30 21h00 salle activités
Mardi 30 juin
Chorale enfants croc’notes 17h30 18h30 salle de bricolage
Chant 16h30 17h30 salle de bricolage
Guitare moderne et groupe rock crash forest 18h00 19h30 studio
Flûte 16h30 17h30 salle activités
Mercredi 1er juillet
Eveil musical 11h00 12h00 salle activité
Accordéon chromatique 10h30-11h30 salle bricolage
Musique actu enfant + atelier jazz 16h15 17h15 studio
Batucada ado adultes + enfants 17h15 18h15 studio
Batterie 18h15 20h00 studio
Trompette 16h30 17h30 salle de solfège
Violon (Matthieu) 17h00 18h00 salle 4
Musique trad + Cornemuse + Quentin accordéon diatonique 18h30 19h30 salle activités
Jeudi 2 juillet
Piano 16h30 18h15 salle activités
Guitare classique et moderne 17h30 18h30 studio
Vendredi 3 juillet
Orchestre junior 18h00 19h00 studio
Flûte 17h00 18h00 studio
Samedi 4 juillet
Violon (Nicole) 11h00 12H00 studio
Piano 11h00 12h00 salle 4
Harpe et éveil musical 11h00 12h00 salle de bricolage
Permanence inscriptions et questions diverses sur l’école de musique
Mardi 30 juin 18h30 20h00
Mercredi 1er juillet 11h00 12h00
Vendredi 4 septembre 18h30 20h00
Samedi 5 septembre 9h00 15h30 0 .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
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English :
L’événement Portes Ouvertes école de musique Villé a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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