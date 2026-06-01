Portes Ouvertes école de musique Villé

Villé

Portes Ouvertes école de musique

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-29

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-29

Portes Ouvertes école de musique

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Au Programme

Lundi 29 juin

Violon (Nicole) 17h00 18h30 salle activités

Violoncelle 17h00 18h00 salle de solfège

Formation musical 18h00 19h00 salle de solfège

Ukulélé et chant (individuel, chorales de tout âge) 18h30 -19h30 salle activités

Orchestres adultes 19h00 20h00 studio

Chorale adultes et chant 19h30 21h00 salle activités

Mardi 30 juin

Chorale enfants croc’notes 17h30 18h30 salle de bricolage

Chant 16h30 17h30 salle de bricolage

Guitare moderne et groupe rock crash forest 18h00 19h30 studio

Flûte 16h30 17h30 salle activités

Mercredi 1er juillet

Eveil musical 11h00 12h00 salle activité

Accordéon chromatique 10h30-11h30 salle bricolage

Musique actu enfant + atelier jazz 16h15 17h15 studio

Batucada ado adultes + enfants 17h15 18h15 studio

Batterie 18h15 20h00 studio

Trompette 16h30 17h30 salle de solfège

Violon (Matthieu) 17h00 18h00 salle 4

Musique trad + Cornemuse + Quentin accordéon diatonique 18h30 19h30 salle activités

Jeudi 2 juillet

Piano 16h30 18h15 salle activités

Guitare classique et moderne 17h30 18h30 studio

Vendredi 3 juillet

Orchestre junior 18h00 19h00 studio

Flûte 17h00 18h00 studio

Samedi 4 juillet

Violon (Nicole) 11h00 12H00 studio

Piano 11h00 12h00 salle 4

Harpe et éveil musical 11h00 12h00 salle de bricolage

Permanence inscriptions et questions diverses sur l’école de musique

Mardi 30 juin 18h30 20h00

Mercredi 1er juillet 11h00 12h00

Vendredi 4 septembre 18h30 20h00

Samedi 5 septembre 9h00 15h30 0 .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Portes Ouvertes école de musique Villé a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé