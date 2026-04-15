Villé

Transmettre nos expériences

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Partager notre vision d’un jardin vivant. Chasse aux plantes et activités cuisine.

Clôture de la formation Bilan et moment convivial .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est info.acjca@gmail.com

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English :

L’événement Transmettre nos expériences Villé a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé