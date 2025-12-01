Repair Café Villé
Repair Café Villé samedi 27 juin 2026.
Repair Café
Place des fêtes Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .
Place des fêtes Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com
L’événement Repair Café Villé a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé