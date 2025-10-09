Conférence Dompter le sucre, cet ami qui nous fait du mal Villé
Conférence Dompter le sucre, cet ami qui nous fait du mal
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 20:30:00
2026-06-11
Venez découvrir les Conférences les jeudis de 19h à 20h30 à la MJC de Villé.
Les conférences sont animée par Michèle Klein, naturopathe et infirmière.
Dompter le sucre, cet ami qui nous fait du mal .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
