Soirée karaoké

22 rue du Mont Sainte-Odile Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Chanteurs d’un soir, soyez les bienvenus à cette soirée karaoké en toute convivialité ! .

22 rue du Mont Sainte-Odile Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 31 23 restaurantlevalsoleil@hotmail.com

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English :

L’événement Soirée karaoké Villé a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé