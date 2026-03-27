Soirée karaoké Villé
Soirée karaoké Villé vendredi 27 mars 2026.
Soirée karaoké
22 rue du Mont Sainte-Odile Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Chanteurs d’un soir, soyez les bienvenus à cette soirée karaoké en toute convivialité ! .
22 rue du Mont Sainte-Odile Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 31 23 restaurantlevalsoleil@hotmail.com
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English :
L’événement Soirée karaoké Villé a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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