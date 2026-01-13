Séance de cinéma L’odyssée de choum

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 14:38:00

Date(s) :

2026-04-01

Budapest 1957, après l’échec de l’insurrection contre le régime communiste. Andor, un jeune garçon juif, vit seul avec sa mère Klara qui l’élève dans le souvenir de son mari disparu dans les camps. Mais quand un homme rustre tout juste arrivé de la campagne prétend être son vrai père, le monde d’Andor vole soudain en éclats… .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Séance de cinéma L’odyssée de choum Villé a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé