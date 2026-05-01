Séance de cinéma Michael Villé
Séance de cinéma Michael Villé mercredi 13 mai 2026.
Villé
Séance de cinéma Michael
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 22:40:00
Date(s) :
2026-05-13
Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
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English :
L’événement Séance de cinéma Michael Villé a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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