Villé

Séance de cinéma Michael

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 22:40:00

Date(s) :

2026-05-13

Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Séance de cinéma Michael Villé a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé