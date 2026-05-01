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Séance de cinéma Michael Villé

Séance de cinéma Michael Villé mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 53 Route de Bassemberg

Ville : 67220 Villé

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Villé

Séance de cinéma Michael

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 22:40:00

Date(s) :
2026-05-13

Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque.   .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00  contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Séance de cinéma Michael Villé a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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