Clown, manipulation d’objets Bakéké Sorde-l’Abbaye
Clown, manipulation d’objets Bakéké Sorde-l’Abbaye mercredi 15 juillet 2026.
Clown, manipulation d’objets Bakéké
232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Cie Fabrizio Rosselli
Co-organisé avec Lacaze aux Sottises
Réservation conseillée
Tout public
Dans ce spectacle muet, Bakéké, un personnage audacieux, vêtu d’une blouse noire et d’un chapeau de paille, s’acharne à ériger des constructions géométriques à l’aide de simples seaux.
Cie Fabrizio Rosselli
Co-organisé avec Lacaze aux Sottises dans le cadre des Préambules de La fête des Sottises
Réservation conseillée Billetterie solidaire
Tout public
Dans ce spectacle muet, Bakéké, un personnage audacieux, vêtu d’une blouse noire et d’un chapeau de paille, s’acharne à ériger des constructions géométriques à l’aide de simples seaux. Rêveur et obstiné, il poursuit une perfection insaisissable, au risque de sombrer dans l’absurde. Bakéké (qui signifie seau en langue hawaïenne) choisit de transformer ses défaites en terrain de jeu.
Drôle, touchant et décalé, ce spectacle familial célèbre l’absurde et rappelle qu’à vouloir trop, on risque parfois de tout perdre.
Spectacle prévu en plein air, dans le cloître de l’abbaye. Repli possible dans la grange aux dîmes en cas de météo défavorable. .
232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr
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English : Clown, manipulation d’objets Bakéké
Cie Fabrizio Rosselli
Co-organized with Lacaze aux Sottises
Reservations recommended
All audiences
In this silent show, Bakéké, a daring character in a black smock and straw hat, sets about erecting geometric constructions using simple buckets.
L’événement Clown, manipulation d’objets Bakéké Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans