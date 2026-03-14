Clown, manipulation d’objets Bakéké

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Cie Fabrizio Rosselli

Co-organisé avec Lacaze aux Sottises

Réservation conseillée

Tout public

Dans ce spectacle muet, Bakéké, un personnage audacieux, vêtu d’une blouse noire et d’un chapeau de paille, s’acharne à ériger des constructions géométriques à l’aide de simples seaux.

Cie Fabrizio Rosselli

Co-organisé avec Lacaze aux Sottises dans le cadre des Préambules de La fête des Sottises

Réservation conseillée Billetterie solidaire

Tout public

Dans ce spectacle muet, Bakéké, un personnage audacieux, vêtu d’une blouse noire et d’un chapeau de paille, s’acharne à ériger des constructions géométriques à l’aide de simples seaux. Rêveur et obstiné, il poursuit une perfection insaisissable, au risque de sombrer dans l’absurde. Bakéké (qui signifie seau en langue hawaïenne) choisit de transformer ses défaites en terrain de jeu.

Drôle, touchant et décalé, ce spectacle familial célèbre l’absurde et rappelle qu’à vouloir trop, on risque parfois de tout perdre.

Spectacle prévu en plein air, dans le cloître de l’abbaye. Repli possible dans la grange aux dîmes en cas de météo défavorable. .

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr

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English : Clown, manipulation d’objets Bakéké

Cie Fabrizio Rosselli

Co-organized with Lacaze aux Sottises

Reservations recommended

All audiences

In this silent show, Bakéké, a daring character in a black smock and straw hat, sets about erecting geometric constructions using simple buckets.

L’événement Clown, manipulation d’objets Bakéké Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans