Informations pratiques

Arvieu

Club Bidouille Repair Café

Entre l’Eglise St Amans et la salle des Tilleuls Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-04

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-05

9h30 à 12h Ancien presbytère. Venez réparer votre objet avec un bénévole ! Participation libre. Infos au Cantou 05 65 46 06 06.

Au presbytère entre l’église et la salle des Tilleuls.

Don libre pour toute réparation.

Nos bénévoles réparent gratuitement votre appareil en panne, quand c’est possible.

Rien ne se jette, tout se répare.

Des bricoleurs bénévoles vous aident à réparer un appareil auquel vous tenez… .

Entre l’Eglise St Amans et la salle des Tilleuls Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com

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English :

9:30am to 12pm Old presbytery. Come and repair your object with a volunteer! Free admission. Info at Cantou 05 65 46 06 06.

L’événement Club Bidouille Repair Café Arvieu a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)