Arvieu

VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air

Pareloup Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La mairie d’Arvieu, le Cantou et l’Agence Lévézou Attractivité et Tourisme vous présentent un cinéma de plein air à la plage de Notre Dame d’Aures-Pareloup mardi 18 août 21h Vaiana, la légende du bout du monde , Disney. Tarif 6€.

Repli à la salle des fêtes des tilleuls en cas d’intempéries ! Des chaises seront mises à disposition; n’oubliez pas vos plaids, châles, pull… les nuits d’été sont parfois fraîches !

Vaiana, la légende du bout du monde

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… 6 .

Pareloup Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

The Arvieu Town Hall, Le Cantou, and the L%E9v%E9zou Attractivit%E9 et Tourisme Agency present an open-air movieOpen-air movie screening at Notre Dame d’Aures-Pareloup Beach on Tuesday, August 18, at 9:00 p.m.: Moana, Disney. Admission: 6?.

L’événement VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air Arvieu a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)