VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air Arvieu
VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air Arvieu mardi 18 août 2026.
Arvieu
VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air
Pareloup Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La mairie d’Arvieu, le Cantou et l’Agence Lévézou Attractivité et Tourisme vous présentent un cinéma de plein air à la plage de Notre Dame d’Aures-Pareloup mardi 18 août 21h Vaiana, la légende du bout du monde , Disney. Tarif 6€.
Repli à la salle des fêtes des tilleuls en cas d’intempéries ! Des chaises seront mises à disposition; n’oubliez pas vos plaids, châles, pull… les nuits d’été sont parfois fraîches !
Vaiana, la légende du bout du monde
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… 6 .
Pareloup Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
The Arvieu Town Hall, Le Cantou, and the L%E9v%E9zou Attractivit%E9 et Tourisme Agency present an open-air movieOpen-air movie screening at Notre Dame d’Aures-Pareloup Beach on Tuesday, August 18, at 9:00 p.m.: Moana, Disney. Admission: 6?.
L’événement VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air Arvieu a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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