Informations pratiques

Arvieu

Déjeuner/midi Dernier poulet, première soupe

72 Avenue des Anciens Combattants Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Le 4 septembre au restaurant Le P tit bout d’où, c’est la rentrée, première soupe au fromage et dernier Poulet. Menu unique soupe au fromage, poulet sauté à volonté, pâtes, fromage, dessert maison, café et vin compris.

22 .

72 Avenue des Anciens Combattants Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 00 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On September 4 at Le P tit bout d’o%F9 restaurant, it’s back-to-school time: the first cheese soup of the season and the last chicken dish. Set menu: cheese soup, chicken sautéed to your liking, pasta, cheese, homemade dessert, coffee, and wine included.

L’événement Déjeuner/midi Dernier poulet, première soupe Arvieu a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)