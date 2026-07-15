Déjeuner/midi Dernier poulet, première soupe Arvieu
vendredi 4 septembre 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
Déjeuner/midi Dernier poulet, première soupe
72 Avenue des Anciens Combattants Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le 4 septembre au restaurant Le P tit bout d’où, c’est la rentrée, première soupe au fromage et dernier Poulet. Menu unique soupe au fromage, poulet sauté à volonté, pâtes, fromage, dessert maison, café et vin compris.
22 .
72 Avenue des Anciens Combattants Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 00 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On September 4 at Le P tit bout d’o%F9 restaurant, it’s back-to-school time: the first cheese soup of the season and the last chicken dish. Set menu: cheese soup, chicken sautéed to your liking, pasta, cheese, homemade dessert, coffee, and wine included.
L’événement Déjeuner/midi Dernier poulet, première soupe Arvieu a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Arvieu (Aveyron)
- Quine Arvieu 15 juillet 2026
- Concert Arvieu 22 juillet 2026
- Sébastien Quintino & Lélo EN CONCERT Arvieu 22 juillet 2026
- ATELIER Yoga japonais Do IN (séance collective) Arvieu 23 juillet 2026
- Fête des Estivants Arvieu 31 juillet 2026