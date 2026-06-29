Informations pratiques

Arvieu

CINÉ-DÉBAT en présence du réalisateur Les esprits libres

65 Promenade des Tilleuls Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

CINÉ-DÉBAT en présence du réalisateur Les esprits libres, film documentaire+ Ateliers à destination des aidants les 24 & 25 sept. 20h projection salle des tilleuls. 5€

En présence de Bertrand Hagenmüller, réalisateur du film et sociologue, co-auteur du livre Un autre soin est possible & Emanuela Barbone, art thérapeute présente dans le film. On pleure, on rit, on espère, découvrant la maladie d’Alzheimer sous l’angle du possible et de la vie. Des ateliers seront proposés les 24 et 25 septembre aux accompagnants, aidants, villageois. Rens. et inscriptions ateliers (Sophie) 05.65.46.06.64. Organisé par l’Association Passerelles du Temps et le Cantou 5 .

65 Promenade des Tilleuls Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

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English :

CIN%C9-D%C9BAT with the director in attendance: *Les esprits libres*, a documentary film + Workshops for caregivers on Sept. 24 & 25 at 8:00 p.m. Screening in the Salle des Tilleuls. 5?

L’événement CINÉ-DÉBAT en présence du réalisateur Les esprits libres Arvieu a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)