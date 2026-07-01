Fête des Estivants Arvieu
vendredi 31 juillet 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
Fête des Estivants
Arvieu Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Concerts Jeux Restauration / Programmation musicale du samedi Los Gozzos, Yaka, Accord perdu, Devi reed, Off the boat, Soa Bomba, Sors tes cOuvert, On nait pas bon mais on s’marre, La brigade du kif, DJ Flyfl, DJ Meylips les 31/07, 1er et 2/08
organisé par le Comité d’Animation d’Arvieu .
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 22 88 30 36
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English :
Concerts Games Food / Saturday’s Music Lineup: Los Gozzos, Yaka, Accord perdu, Devi Reed, Off the Boat, Soa Bomba, Sors tes cOuvert, On nait pas bon mais on s’marre, La brigade du kif, DJ Flyfl, DJ Meylips on July 31, August 1, and 2
L’événement Fête des Estivants Arvieu a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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