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Vaiana Cinéma plein air Arvieu

mardi 18 août 2026 · Arvieu

Vaiana Cinéma plein air Arvieu

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Ville
12120 Arvieu
Département
Aveyron
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Arvieu

Vaiana Cinéma plein air

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Projection du film Vaiana à la plage Notre Dame d’Aures (repli à la salle des tilleuls en cas de mauvais temps)
Résumé Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…
De Thomas Kail
Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams
Comédie, Aventure, Famille, USA, 2026 6  .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63  mondesmultitudes@gmail.com

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English :

Screening of the movie Moana at Notre Dame d’Aures Beach (moved to the Salle des Tilleuls in case of bad weather)

L’événement Vaiana Cinéma plein air Arvieu a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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