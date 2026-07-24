Vaiana Cinéma plein air Arvieu
mardi 18 août 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
Vaiana Cinéma plein air
Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Projection du film Vaiana à la plage Notre Dame d’Aures (repli à la salle des tilleuls en cas de mauvais temps)
Résumé Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…
De Thomas Kail
Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams
Comédie, Aventure, Famille, USA, 2026 6 .
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesmultitudes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the movie Moana at Notre Dame d’Aures Beach (moved to the Salle des Tilleuls in case of bad weather)
L’événement Vaiana Cinéma plein air Arvieu a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Arvieu (Aveyron)
- Fête des Estivants Arvieu 31 juillet 2026
- VAIANA, La légende du bout du monde, cinéma de plein air Arvieu 18 août 2026
- Déjeuner/midi Dernier poulet, première soupe Arvieu 4 septembre 2026
- CINÉ-DÉBAT en présence du réalisateur Les esprits libres Arvieu 24 septembre 2026