Informations pratiques

Arvieu

Vaiana Cinéma plein air

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Projection du film Vaiana à la plage Notre Dame d’Aures (repli à la salle des tilleuls en cas de mauvais temps)

Résumé Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…

De Thomas Kail

Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Frankie Adams

Comédie, Aventure, Famille, USA, 2026 6 .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesmultitudes@gmail.com

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English :

Screening of the movie Moana at Notre Dame d’Aures Beach (moved to the Salle des Tilleuls in case of bad weather)

L’événement Vaiana Cinéma plein air Arvieu a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)