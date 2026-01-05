Club Cabourg

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-11

Véritable club de vacances à l’échelle de la ville, le Club Cabourg propose une multitude d’activités sports, loisirs, culture pour les petits et les grands !

Envie de bouger, de découvrir, de partager ? Le Club Cabourg transforme la ville en véritable terrain de jeu pour petits et grands !

Au programme des activités sportives en plein air, des loisirs pour se détendre, des animations culturelles pour éveiller la curiosité… Chaque jour réserve son lot de surprises et de bons moments à vivre ensemble.

Entre amis, en famille ou en solo, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Le Club Cabourg, c’est l’esprit club de vacances à l’échelle de la ville !

Pour les activités ayant lieu sur la plage, merci de ramener votre serviette de bain ou tapis.

Inscription en ligne ou sur place à partir du 1er juillet. .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Cabourg

A real vacation club on the scale of the town, Club Cabourg offers a multitude of activities: sports, leisure and culture for young and old alike!

L’événement Club Cabourg Cabourg a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Normandie Pays d’Auge