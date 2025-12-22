CLUB DE LECTURE ADO, Médiathèque Sucé-sur-Erdre
CLUB DE LECTURE ADO, Médiathèque Sucé-sur-Erdre vendredi 30 janvier 2026.
CLUB DE LECTURE ADO
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-04-03
2026-01-30 2026-04-03 2026-06-05
Un rendez-vous incontournable de partage et découverte de la lecture
A partir de 13ans
Entrée libre .
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21 mediatheque@suce-sur-erdre.fr
English :
A not-to-be-missed event for sharing and discovering reading
