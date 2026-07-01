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Club de lecture Ados, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Club de lecture Ados, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Club de lecture Ados Mercredi 30 septembre, 17h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans

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