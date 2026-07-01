Club de lecture Ados, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Club de lecture Ados Mercredi 30 septembre, 17h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans