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Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte mercredi 3 juin 2026.

Lieu : médiathèque Pierre Sourbié

Adresse : 29 rue de la Garrigue

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : 2026-06-03T18:00:00

Fin : 2026-06-03T

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lauzerte

Club de lecture adulte

médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Un Club de lecture est organisé tous les 1ers mercredis de chaque mois à 18h à la Médiahtèque Pierre Sourbié.
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médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03  mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

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English :

A book club is organized every 1st Wednesday of the month at 6pm at the Médiahtèque Pierre Sourbié.

L’événement Club de lecture adulte Lauzerte a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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