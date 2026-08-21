Club de lecture, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Informations pratiques

Club de lecture Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Partagez vos coups de cœur et découvrez ceux des autres lors d’un moment convivial.

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

La lecture se partage librement.