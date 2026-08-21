AGENDA · Bègles
Club de lecture, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles
Informations pratiques
Club de lecture Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Partagez vos coups de cœur et découvrez ceux des autres lors d’un moment convivial.
Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
La lecture se partage librement.
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