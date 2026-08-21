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Club de lecture, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles

Club de lecture, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Municipale de Bègles
Adresse
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Club de lecture Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

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Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
La lecture se partage librement.

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